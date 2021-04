Terrorismo, Santillo (M5S): Arresto a Sparanise dimostra qualità de nostri operatori di sicurezza

Roma, 22 aprile 2021. “Voglio ringraziare gli uomini Polizia di Stato di Caserta e Napoli, che nella serata di ieri hanno catturato il 28enne albanese Endri Elezi a Sparanise, nel casertano, che fu complice dell’autore dell’atroce attentato di Nizza il 14 luglio 2016. Il giovane, che secondo gli investigatori avrebbe fornito armi all’attentatore, era stato colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi. In provincia di Caserta, terra ospitale e accogliente, non c’è spazio per delinquenti e terroristi. Questa operazione dimostra l’eccellenza dei nostri operatori di sicurezza: questa regione non è rifugio per criminali di nessuna specie.” Lo ha dichiarato Agostino Santillo, vicepresidente M5S al Senato della Repubblica.