Fotografia di Antonio Pirro

Terza Tappa di “Mondo Pulito”

San Leucio/Vaccheria – Sentiero Nord del Bosco

L’ associazione mostra una capacità aggregativa impressionante. In un territorio piuttosto estraniato al volontarismo vero, riesce a mobilitare i giovani in un impegno serio e complesso per ripulire aree periferiche del territorio che sono state preda di vandalismo ecologico.

Si è in presenza di un fenomeno nuovo per le nostre latitudini che surclassa il burocratismo delle nomenclature associative. Dove sono le grandi firme dell’ ecologia ufficiale? Caserta ha trovato un riscatto con autonomia di base. Giovani della periferia messisi in proprio che meritano il plauso e quanto meno la riconoscenza della placida borghesia cittadina.

San Leucio/Vaccheria – Sentiero Nord del Bosco

Ierii è stata ripulita una parte del Sentiero Nord del Bosco in zona San Leucio, una volta località prediletta dal Re, oggi luogo che alcuni dei nostri concittadini hanno trasformato nella loro discarica personale.

Ogni anno lo rendiamo percorribile per tutti coloro che amano utilizzarlo per passeggiate e percorsi trekking in bici.

In questo sito sono state abbandonate diverse tipologie di rifiuti: sacchi dell’immondizia, sanitari ed elettrodomestici, oltre a bottiglie di vetro, pneumatici, scarti edili e arredi.

L’Associazione ha segnalato la presenza di materiale pericoloso quale eternit, etc.

Le immagini scattate mostrano le condizioni del sentiero.

Il gruppo di “Mondo Pulito” ringrazia tutte le segnalazioni da parte dei cittadini che amano la nostra terra e i nostri borghi. Esprimono gratitudine i nostri amici di Raido Adventure, Comitato Villetta Casolla, Demetra Onlus e IS.V.EC. per la collaborazione.