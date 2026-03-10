Terza tappa formativa di Fimaa Confcommercio Caserta. Focus sui social media marketing per agenti immobiliari

Fimaa Confcommercio Caserta dedica la terza tappa del suo percorso formativo ai social media marketing per agenti immobiliari. L’appuntamento è per giovedì 12 marzo a partire dalle ore 9,30 nella sede di via Renella. ‘Visibilità senza sforzo – Come usare i social per farti trovare, riconoscere e scegliere’, questo il titolo della sessione tenuta da Marco Casciola, business coach immobiliare, e incentrata su strategie, format e metodo per costruire una presenza digitale che lavora per te. Dal piano editoriale ai contenuti: tutto ciò che serve ad un agente per diventare il punto di riferimento on line della propria zona. In apertura i saluti istituzionali di Salvatore Aiezza, Presidente Fimaa Caserta, Vincenzo De Falco, vice Presidente nazionale Fimaa e Presidente Fimaa Campania. In aula anche i consiglieri provinciali Fimaa Caserta, Luigi Di Guida, Marina Giarola, Paolo Di Traio, Pierluigi Passaretti, Giuseppe Rega. Un nuovo momento di confronto e aggiornamento per affrontare al meglio il mercato di oggi partendo dalla consapevolezza che la crescita professionale passa sempre dalla conoscenza. Questo il filo conduttore che unisce tutti gli eventi del 2026 programmati con cadenza mensile fino a fine anno. Tra questi un evento dedicato al Personal branding, previsto il 21 maggio, per costruire una reputazione forte e sviluppare un’identità riconoscibile e autorevole; uno spazio dedicato alle 22 fonti di ricerca delle notizie per evolversi integrando tecnologia e persone che si svolgerà il 18 giugno. E tanti altri appuntamenti.