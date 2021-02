Tesseramento PSI Orta di Atella. La soddisfazione di Espedito Ziello

Si è conclusa in questi giorni la fase di tesseramento 2020 del Partito Socialista Italiano (PSI).

Sull’argomento tira le somme il segretario cittadino di Orta di Atella, nonché uno dei coordinatori Provinciali del PSI, Espedito Ziello, che mette in evidenza una regolare crescita del numero degli iscritti della sezione locale, rappresentata per di più da giovani e donne, con prossimo rinnovamento anche del gruppo dirigente.

La sezione PSI di Orta di Atella – dichiara E.Ziello- conta uno nucleo storico di Socialisti, che con la loro esperienza stanno facendo da chioccia ad una nuova generazione di compagne/i che animano il nostro Partito.

Molti di questi, sotto la guida del sottoscritto, stanno anche partecipando alla vita politica della Federazione provinciale PSI di Caserta.

Oggi più che mai, la “scuola”

di Partito,- continua E.Ziello- rimane la strada più sicura, per la crescita di un giovane che desidera impegnarsi politicamente.

Solo così è possibile immaginare una futura classe dirigente, preparata e pronta,

per un eventuale ruolo amministrativo.

Inoltre, per quanto concerne le future scadenze elettorali, da coordinatore provinciale – dichiara Ziello- li’ dove sarà possibile, presenteremo liste di Partito e/o candidati in tutti i Comuni della Provincia interessati al voto.

Da segretario cittadino Ortese ed insieme a tutti i compagni della sezione -conclude E.Ziello- a prescindere dai tempi di attesa per la celebrazione delle nuove elezioni amministrative, ribadiamo convintamente,

che Orta di Atella oggi ha principalmente bisogno

di un ripristino concreto della sua agibilità politica e democratica, ripetutamente

minata attraverso forme e modalità diverse.

Auspichiamo un progetto politico che ponga al centro

della propria agenda di governo locale le drammaticità del nostro Paese, interpretato da una coalizione di centro-sinistra che possa spingersi fino al M5S, aperto anche alle associazioni e/o gruppi politici che si identificano nella stessa visione di Città, e che individui nei Partiti dei garanti per la successiva azione amministrativa.L