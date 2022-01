Test antigenici rapidi gratuiti per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Casagiove. Con specifica nota, il Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica, generale Francesco Paolo Figliuolo ha firmato, in data 8 gennaio 2022, una circolare recante come oggetto ‘Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Secondo quanto previsto, infatti, nell’art. 5 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, che individua le misure volte a mitigare gli effetti della pandemia in corso, è prevista l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una struttura che abbia aderito al Protocollo d’intesa sottoscritto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid – 19 con il Ministero della Salute.

Gli studenti devono avere la ricetta bianca elettronica del medico di base o del pediatra.

Si segnala che, sul territorio del nostro Comune, le farmacie che hanno aderito al suddetto protocollo sono le seguenti:

-Farmacia Santagata Dott.ssa Rossella – Via Firenze, 12 – 0823 184 8221

-Farmacia Mottola Dott.ssa Gemma – Viale Europa, 49 – 0823 494949.