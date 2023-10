Teverola al buio da settimane, ‘Città Viva’ lancia la petizione: “È giunto il momento di agire”

Da ormai più di qualche settimana la città di Teverola si trova quasi completamente al buio. I cittadini sono molto preoccupati a causa della scarsa visibilità e del possibile aumento del rischio di eventuali furti, e chiedono assistenza alle istituzioni. Negli scorsi giorni la pagina Facebook di Città Viva ha pubblicato alcuni post in cui ha più volte segnalato la mancanza di illuminazione pubblica. Inoltre, il 27 settembre il gruppo consiliare Teverola Sostenibile ha incontrato il Commissario Prefettizio, da cui è emerso che il problema è legato alla voltura dei contatori:

“Questa problematica – scrive Teverola Sostenibile attraverso un comunicato -, che richiederà ancora alcuni giorni per essere risolta, è stata affidata a una ditta tramite le procedure del MEPA, con l’obiettivo di eseguire la voltura dei contatori celermente e ripristinare l’illuminazione. Non è possibile determinare con esattezza la durata dei lavori, ma abbiamo ricevuto rassicurazioni che il ripristino sarà effettuato nel minor tempo possibile”.

Nella giornata del 4 ottobre l’associazione Città Viva ha lanciato una petizione con lo scopo di ripristinare immediatamente l’illuminazione pubblica:

“Dopo l’incontro del 27 settembre tra il gruppo Teverola Sostenibile e il Commissario Prefettizio, come riportato dai media locali, risulta che l’Ente è pienamente informato della situazione e sta intraprendendo le opportune azioni per affrontare il problema. È stato chiarito durante quest’incontro, al quale hanno partecipato anche la Comandante della Polizia Locale e il Responsabile ad interim dell’area tecnica, che la mancanza di pubblica illuminazione è principalmente dovuta alla mancata voltura dei contatori, come spiegato dal Commissario Prefettizio. La mancanza di illuminazione pubblica sta generando notevoli disagi tra la popolazione locale, che è costretta a vivere nell’oscurità da diverse settimane. L’urgenza di questa situazione richiede un intervento immediato. Non possiamo permettere alla nostra comunità di continuare a vivere nell’oscurità e nell’insicurezza. È giunto il momento di agire e di riportare la luce nelle nostre strade” scrive Città Viva.