Teverola: arriva la “Banca del tempo”

Teverola– L’Associazione di Volontariato Si Teverola Onlus lancia in questi giorni il progetto la “Banca del Tempo”. L’iniziativa, già largamente usata in diverse città, stravolge il meccanismo di banca, in quanto non si corrisponde denaro,ma la propria disponibilità a scambiare attività, servizi e saperi con gli altri aderenti usando il tempo come unità di misura degli scambi.

Le prestazioni che possono essere scambiate sono le più varie: svolgimento pratiche, conversazioni, aiuto compiti per i bambini, SOS computer, guida alla città, passeggiate, fare una spesa, fare una partita a carte, consegna farmaci, ecc.

L’obiettivo è favorire il baratto solidale, ma anche abbattere le barriere sociali, coinvolgere tutti anche coloro che non hanno tanta voglia di uscire dalle mura domestiche, è infatti possibile offrire un’ora del proprio tempo anche per stirare o preparare un dolce e contribuire così alla creazione di una comunità.

Quest’attività rientra nel progetto #CityTelling, avviato già da qualche anno in città, che vede i volontari di due associazioni locali, mettere in atto, in modalità autofinanziata, un laboratorio di formazione-intervento permanente al servizio della comunità locale e di promozione di pratiche di cittadinanza attiva.

È possibile aderire all’iniziativa comunicando la propria disponibilità all’email: [email protected]

Il servizio è totalmente gratuito ed è possibile farne richiesta per sé o per i propri parenti.