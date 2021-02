Teverola- Chiusa un’officina non provvista di autorizzazioni

Teverola– Blizt della polizia (commissariato di Aversa) nella giornata di lunedì 8 febbraio, in un’officina meccanica situata sotto un edificio condominiale.

Il blitz della polizia rientra nei controlli, che proseguiranno nelle prossime settimane, per tutelare la salute pubblica.

Il gestore è stato denunciato in quanto era sprovvisto di autorizzazioni per l’immissione dei reflui nella rete fognaria e per le immissioni di scarichi nell’atmosfera, oltre ad essere sprovvisto della documentazione attestante il corretto smaltimento di rifiuti speciali derivanti dall’attività

Il giovane proprietario depositava ,infatti, ricambi dismessi, oli e batterie esausti