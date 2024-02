Teverola città sostenibile/ Dati allarmanti sull’inquinamento atmosferico

Pubblichiamo il comunicato di Teverola città sostenibile sugli allarmanti dati relativi all’inquinamento atmosferico nelle città campane e nello specifico a Teverola, che sarebbe l’unica a superare il limite di NO2 (un gas nocivo per la salute respiratoria e cardiovascolare)

Il comunicato di Teverola città sostenibile

Il report “Mal’Aria” di Legambiente ha rivelato i dati allarmanti sull’inquinamento atmosferico nelle città campane: al centro dell’attenzione c’è, purtroppo, TEVEROLA!

PM 10 e NO2

Sette città hanno superato il limite legale di PM10 nel 2023 e tra queste c’è Teverola che con 44 giorni di sforamento si colloca al quinto posto nella classifica regionale.

Teverola però è anche l’unica, tra le 23 città campane in cui sono stati sempre disponibili i dati delle centraline Arpac, a superare il limite di NO2, un gas nocivo per la salute respiratoria e cardiovascolare.

EMERGENZA AMBIENTALE

Dati terribili che dimostrano come Teverola sia in uno stato di emergenza ambientale, e questo anche grazie alla presenza di numerose attività industriali.

Del resto è un allarme che lanciamo da tempo e che da sempre muove il nostro impegno verso la costruzione di proposte serie e concrete a tutela dell’ambiente e della salute.

La situazione è critica e ci opporremo in ogni modo a qualsiasi scellerato tentativo di una ulteriore industrializzazione del nostro territorio, già segnato da speculazioni che hanno provocato solo danni in cambio di zero servizi ed opportunità per la nostra comunità.

Ciò che serve oggi è una maggiore attenzione alla qualità dell’aria, al monitoraggio delle fonti inquinanti, alla promozione di una mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle risorse naturali.

Qui si tratta di preservare la vita umana e il diritto a un ambiente sano e nessuno può sentirsi escluso da questa scelta irrinunciabile!