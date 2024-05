TEVEROLA – Domenica l’evento “Abbraccia la libertà” del candidato consigliere Pasquale Gnassoper la lista “Teverola in Testa”

Teverola, Cultura e diritti civili. Queste le tematiche che accompagneranno l’evento “Abbraccia la libertà” di cui è portavoce l’aspirante consigliere Pasquale Gnasso, candidato con la civica “Teverola in Testa” guidata da Dario Di Matteo Sindaco.

L’appuntamento, previsto per domenica 12 maggio alle ore 18:00 presso il Bar Portogallo, sarà un’occasione per il candidato al Consiglio comunale di ribadire le tematiche che asseriscono alla sua proposta di cambiamento per la città di Teverola.

Pasquale Gnasso, già insegnante ed editore apprezzato sul territorio, ha destato una particolare attenzione alla volontà di istituire una biblioteca comunale sin dalla sua discesa in campo con la coalizione politca “Teverola in Testa”. La realizzazione di circoli ricreativi è infatti l’argomento di punta del candidato consigliere, che dall’inizio della campagna elettorale ha deciso di indossare sul polso un braccialetto arcobaleno, simboleggiando la sua sensibilità anche verso le pari opportunità legate a doppio filo alla promozione di cultura ed espressione di libertà individuale in ogni sua forma.

Dichiara Gnasso: “La cultura libera le menti. I cittadini, affidandosi alla cultura, possono liberarsi dai pregiudizi e ridurre al minimo il campanilismo. Solo la cultura permette di rompere gli schemi”.