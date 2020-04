Teverola/erogazione dei buoni spesa: aggiornamenti del sindaco Barbato

Teverola– Sulla pagina Facebook di “Futura per Teverola” il sindaco Tommaso Barbato ha postato una comunicazione relativa all’erogazione dei buoni spesa

“Cari concittadini dopo giorni intensi di lavoro vi comunico che finalmente siamo arrivati alla consegna dei tanto attesi BUONI SPESA.

Sul sito del Comune di Teverola, con la determina n.44 del 20/04/2020, è stato pubblicato l’elenco della prima platea di 541 beneficiari aventi diritto ai Buoni Spesa OCDPC n.658/2020 (il link in basso).

‼️Si provvederà alla consegna dei BUONI SPESA al domicilio degli aventi diritto a partire da domani, mercoledì 22 aprile e, per una migliore organizzazione, la distribuzione verrà effettuata per rioni.

La consegna dei Buoni Spesa avverrà in busta chiusa, a mezzo del personale dell’ufficio in collaborazione con la locale Polizia Municipale al fine di garantire ufficialità, sicurezza e privacy, adottando tutte le misure atte ad evitare assembramenti e a garantire distanziamento sociale e con gli opportuni DPI.

🔴 Resta attiva anche la consegna dei pacchi alimentari, ma chi usufruisce già del buono spesa non potrà richiederlo. Abbiate senso di responsabilità, non fate richiesta, non fate i furbetti perché ci saranno controlli serrati. Lasciamo i pacchi a chi non è entrato in graduatoria e a chi ne ha davvero bisogno. Per favore.

Consentitemi un plauso al Presidente del Consiglio Comunale dr. Gennaro Caserta che ha seguito con la sua solita scrupolosità tutto l’iter amministrativo fin dall’inizio e a tutta la mia squadra che da giorni lavora incessantemente.

Desidero ringraziare il Responsabile dell’ufficio politiche sociali, la dott.ssa Vincenza Di Chiara e tutto lo staff dell’ufficio che ha dovuto fare un’istruttoria laboriosa, visto che sono pervenute all’Ente oltre 900 richieste da parte di cittadini residenti. Le assistenti sociali in forza all’ufficio hanno dovuto contattare centinaia di utenti per la valutazione delle domande, dato che la maggior parte di esse sono state prodotte con la richiesta generica della necessità del Buono Spesa causa emergenza COVID-19. L’ufficio politiche sociali ha lavorato in piena autonomia ed in modo trasparente ed alla fine, per soddisfare tutte le domande valutate positivamente, ha ritenuto opportuno rimodulare in diminuzione gli importi stabiliti precedentemente a favore dei richiedenti.

▶️ Link per la graduatoria: https://www.comune.teverola.ce.it/albo-pretorio/…“