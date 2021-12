Teverola, interesse e partecipazione per la conferenza “Teverola sostenibile”

Teverola-Alle 10,30 del 16 dicembre 2021 l’Amministrazione Comunale di Teverola ha organizzato una conferenza stampa per presentare il “Regolamento Edilizio Sostenibile” [RES] e “Regolamento del verde” e si è interrogata sui suoi sviluppi territoriali. L’incontro è stato aperto con i saluti del sindaco di Teverola, Tommaso Barbato, dell’assessore all’urbanistica, Angela Improta, degli assessori proponenti, Pasquale Buonpane e Alfonso Fattore. Ad illustrare il RES, l’architetto Davide Vargas, responsabile area tecnica del Comune di Teverola, che ha citato la legislazione vigente in materia facendo riferimento al fatto che “l’Europa impone che per il 2030 le emissioni in atmosfera siano pari a zero. In Campania esiste anche una legge sulla qualità dell’architettura che si affida molto alla sensibilità dei progettisti. Esistono norme prescrittive, che indicano dei minimi da rispettare e norme comportamentali e poi indicazioni la cui applicazione è rimessa alla sensibilità dei professionisti”. Ha parlato poi dell’argomento, la prof. Wittfrida Mitterer -Presidente della “Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e per l’Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente”. Il suo pensiero, e soprattutto il suo ricordo, è andato “alle periferie delle città, da sempre veri e propri ammassi di cemento mentre gli edifici andrebbero realizzati con materiali sani e non inquinanti. Il dato positivo rispetto al presente – sempre secondo Mitterer- è che esiste una visione d’insieme che può permettere il salto in avanti”. Anche il prof. Massimo Pica Ciamarra, è intervenuto parlando di “ottima iniziativa, ben studiata. Il termine architettura andrebbe sostituito con ambiente di vita. Lavorare bene sugli ambienti permette di ottenere tanto in termini di benessere, cosa che invece il narcisismo di un progettista a volte non permette. Si dovrebbe dare importanza all’armonia più che alla bellezza. Il processo purtroppo è molto lento perciò è necessaria la collaborazione di tutti. L’importante per Ciamarra è far si che le norme si traducano in fatti. Non si può negare che quello attuale sia un periodo innovativo. Le norme comportamentali sono alla base di un cambiamento culturale in quanto non sono obbligatorie”. Al termine dell’incontro c’è stato un dibattito dal quale è emersa “l’importanza del superamento dei confini e della distinzione tra città di grandi dimensioni e i piccoli centri in materia di legislazione architettonica”. Non a caso hanno partecipato anche membri dell’Amministrazione di altri Comuni come il sindaco di Carinaro Nicola Affinito e l’assessore alla cultura Alfonso Bracciano. Noi di Belvederenews abbiamo chiesto agli assessori proponenti , in considerazione del fatto che il vero punto da superare è la realizzazione di una rivoluzione culturale che operi in questa direzione quanto un regolamento di questo tipo possa essere recepito positivamente dai giovani, più sensibili al tema della sostenibilità rispetto alle vecchie generazioni. A tal proposito gli assessori proponenti Pasquale Buonpane e Alfonso Fattore hanno detto che il progetto “Teverola sostenibile” che ha il merito di coinvolgere associazioni e scuole in iniziative di natura ecologica.