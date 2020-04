Teverola/l’associazione “Noi per Voi”: “sta subentrando una grave crisi socio-economica”

Teverola– L’associazione culturale “Noi per Voi” presieduta da Francesco D’Auria, ha pubblicato ,sulla propria pagina Facebook, una sorta di appello al sindaco Tommaso Barbato, contenente l’invito a tenere presente l’emergenza economica che potrebbe generare disagi sociali non indifferenti a lungo andare. La priorità è sicuramente l’emergenza sanitaria, ma sono necessarie, e non solo ovviamente a livello locale, misure che alimentino la speranza per il futuro, che si spera sempre più prossimo. Le modalità di distribuzione dei fondi non sono ancora note e molti sindaci stanno facendo presente che al momento è necessario attendere.

“A seguito della situazione d’emergenza e delle difficoltà in cui versa una parte della popolazione, riteniamo opportuno chiedere al Sindaco Tommaso Barbato di fornire informazioni quanto prima, relativamente le modalità di gestione ed erogazione dei fondi statali destinati ai cittadini che si ritrovano in situazioni di disagio.

Siamo tutti consapevoli del grave momento che riguarda l’intero Paese. L’Italia sta vivendo la più grave emergenza sanitaria dal secondo dopoguerra ad oggi a cui sta subentrando una grave crisi di ordine socio-economico. Alla paura del contagio si sta man mano sostituendo la paura di non avere più la possibilità di sfamare la propria famiglia.Conosciamo l’Italia ma conosciamo ancora di più il Sud di questo Paese e la realtà che ci circonda. La gente è in difficoltà e ha paura. Le attività commerciali e artigianali dei piccoli e medi imprenditori sono chiuse da troppi giorni e non si intravede la fine di quest’incubo.C’ è una realtà “sommersa” di cui nessuno fa menzione…In seguito alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, relativamente allo stanziamento di 400 miliardi e 300 milioni di euro destinati ai Comuni e altri 400 milioni di euro destinati alle persone che hanno particolare difficoltà economica, presso la nostra associazione sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini teverolesi, i quali chiedono chiarimenti in merito”

Le chiediamo pertanto di rispondere ai nostri concittadini indicando:

– quali saranno le misure nonché i criteri per la distribuzione delle risorse stanziate dal Governo, come accennato in precedenza;

– quale sarà il procedimento che porterà alla distribuzione;

– come il Comune intende muoversi nei confronti di privati ed esercizi commerciali, in tempi che ci auguriamo essere brevi, per far fronte alla situazione d’emergenza.

I cittadini necessitano di informazioni e di chiarimenti.

In attesa di un riscontro Suo e dell’Amministrazione tutta

Il sindaco Tommaso Barbato, intanto, in un post teso ad aggiornare la cittadinanza, ha fornito una prima indicazione circa i fondi stanziati affermando che

“ IL COMUNE EROGHERÀ A SOSTEGNO DI CHI VIVE IN CONDIZIONI PRECARIE, SARÀ COMUNICATO DAL SOTTOSCRITTO E DALLE PAGINE UFFICIALI (sito)Con tutte le informazioni necessarie: come, quando, a chi. Domani faremo giunta. Nel frattempo gli uffici stanno già provvedendo a fare gli atti necessari. Sarà mia, nostra, premura spiegarvi tutto nei dettagli. Come stiamo facendo”