Teverola, L’ex Geoeco diverrà un polo culturale

Teverola-In considerazione delle numerose segnalazioni dei cittadini e della necessità di rimodulare ed adattare alle nuove esigenze della città un progetto del 2013, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere per qualche settimana i lavori di rifacimento di Via Roma. Molti teverolesi hanno infatti sottolineato alcune problematiche relative alla morfologia dei parcheggi, alla larghezza della strada e alle aree verdi e proprio per venire incontro alle nuove esigenze l’amministrazione comunale si è adoperata per ottemperare. I lavori ,assicura l’assessore ai lavori pubblici Pasquale Buonpane, riprenderanno in ogni caso tra qualche settimana.

Intanto, sta per concretizzarsi lo stanziamento di circa 50.000 euro per la ristrutturazione dell’edificio denominato ex Geoeco, per la realizzazione di un polo culturale (proposto tempo fa dal Presidente del Consiglio Gennaro Caserta)

La struttura, nel corso del tempo, ha subito anche qualche atto vandalico, per cui sarà necessario rimetterla a nuovo con il fine di progettare aree destinate alla biblioteca comunale, alle associazioni cittadine e allo studio di quanti cercano un luogo di lettura e di confronto.

Il sindaco Tommaso Barbato e l’assessore Pasquale Buonpane sottolineano con soddisfazione che i lavori partiranno la settimana prossima

“e che finalmente anche Teverola avrà uno spazio pubblico nel quale potrà esprimersi la fervente vita culturale teverolese. L’idea nasce da una proposta delle Presidente Caserta, quando faceva parte dell’amministrazione Di Matteo. Oggi, grazie al nostro lavoro, finalmente si concretizza”