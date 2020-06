Grave incidente stradale: coinvolto un minorenne

Teverola . Nella serata di ieri, 2 giugno 2020, intorno alle ore 23.30, si e verificato un grave incidente stradale lungo la Provinciale 335 in direzione Marcianise.

Da una prima ricostruzione della dinamica, due giovanissimi, un 18enne ed un minorenne, viaggiavano a bordo di una Citroen C3, quando all’altezza dell’uscita di Teverola, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, hanno impattato contro il gard rail.

La violenza dello schianto è stato talmente forte tanto da provocare il ribaltamento dell’auto.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i medici del 118, la Polizia ed i vigili del fuoco. Miracolosamente, nonostante la violenza dell’impatto i due ragazzi hanno riportato solo qualche contusione. Rimane da accertare con precisione la dinamica.