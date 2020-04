Teverola/nessun nuovo caso: il messaggio del sindaco

Teverola– Stamattina alcune testate locali hanno pubblicato un articolo in un cui si dava notizia di un nuovo caso di coronavirus a Teverola, non pubblicata da Belvederenews, in quanto non supportata da nessuna fonte istituzionale. Da pochi minuti è stata pubblicata sui social la comunicazione del sindaco Barbato, che l’ha smentita (si registra , invece, una nuova guarigione). Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare le associazioni che si stanno prodigando nel volontariato.



Il testo della comunicazione

Cari concittadini,

la situazione è sotto controllo e non ci sono nuovi casi di positività al Covid19. Stamattina è apparso un articolo che ha generato confusione, in quanto ha riportato un nuovo contagio di un ragazzo ventitreenne. In realtà, con molta probabilità, si riferisce alla positività del familiare ventitreenne del caso 1, notizia a voi resa nota un po’ di giorni fa.

Ho da annunciarvi, inoltre, che dopo la guarigione di Nicola Caputo, registriamo anche la guarigione, finalmente, anche del CASO 1. Dunque, i casi ancora positivi sono 3.

Ed auguriamo anche agli altri, con i quali siamo in contatto direttamente o attraverso i loro familiari, di ristabilirsi quanto prima.

La macchina della solidarietà procede spedita e produce degli effetti davvero sorprendenti. Ad oggi, siamo riusciti a soddisfare le esigenze primarie di tante famiglie che si sino ritrovate in difficoltà. Ciò è stato possibile grazie alla generosità di commercianti, esercenti e cittadini che, attraverso libere donazioni, hanno contribuito alla giusta causa. E grazie anche alle associazioni Happy Teverola, Si Teverola Onlus, Città Viva e Insieme per Teverola che, con gli instancabili Volontari civici del comune, lavorano sodo tutto il giorno e tutti giorni, gratuitamente e senza mai lamentarsi.

Nel frattempo, stiamo raccogliendo le domande per buoni alimentari. Grazie al sistema online (https://www.comune.teverola.ce.it/buoni-spesa/), è possibile compilare ed inoltrare le domande dalle proprie case, senza spostarsi ed esporre se stessi e gli altri ad alcun rischio.

Siamo nel pieno di questo percorso lungo e tortuoso che ci consentirà, speriamo tra non molto tempo, di superare questa emergenza. Nel frattempo, dobbiamo essere ligi alle regole e dobbiamo uscire il meno possibile.

E su questo, ahimè, bisogna lavorarci di più, perché negli ultimi tempi stiamo registrando comportamenti meno responsabili rispetto a prima. Per questo motivo, sono al vaglio maggiori restrizioni.