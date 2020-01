Teverola: Noi per Voi presenta “Io, lui e la tourette” di Antonio Laudadio

Teverola– Presso la sede dell’associazione”Noi per Voi” si è tenuta la presentazione del libro “IO, LUI E LA TOURETTE” di Antonio Laudadio.

Tema centrale la diversità, percepita negativamente da chi ignora che l’identità di ciascuno passa proprio attraverso il diverso.

Con questo libro Antonio racconta, attraverso la sua amicizia con Pasquale Gnasso,cosa voglia dire per lui “diversità”. Obiettivo dell’autore è far capire che in realtà la diversità non rappresenta un ostacolo o un alibi per non realizzare i propri sogni.

I membri dell’associazione culturale “Noi per Voi” ringraziano per il suo intervento Armando Pirolli, che ha raccontato una storia di testimonianza personale; il vicepresidente dell’associazione Arturo Massimo per essere intervenuto su tale tematica e Simona Improta per aver moderato il dibattito.

Un sentito ringraziamento va a Pasquale Gnasso e ad Antonio Laudadio il cui sodalizio ha trovato concretizzazione in un testo che racconta un percorso scandito da confessioni e testimonianze.

Auguriamo loro che sia solo il primo passo verso una maggiore condivisione e sensibilizzazione sul tema