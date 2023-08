TEVEROLA, PARLA FATTORE: “IGIENE URBANA? DOPO IL MIO MANDATO IL RISULTATO È PALESE. CHIEDEREMO MANUTENZIONE”

Lo scorso 16 agosto l’ex Assessore alle Politiche Ambientali di Teverola, Alfonso Fattore, ha pubblicato sui suoi profili social un post in cui ha lamentato la scarsa attenzione prestata al servizio igienico urbano, per tale ragione sarà inoltrata una richiesta agli uffici competenti al fine di far eseguire la pulizia ordinaria di tutte le caditoie a scopo precauzionale, dato che gran parte del lavoro era già stato effettuato sotto il mandato di Fattore.

“Durante il mio mandato di Assessore alle Politiche Ambientali, mi proposi come obiettivo l’effettiva attuazione dei servizi previsti nel capitolato di igiene urbana. Questo mi permise, con il supporto degli addetti ai lavori, di avviare fin da subito la pulizia di gran parte delle caditoie e dei tombini nel territorio, come dimostrato nel video, dato che erano praticamente ostruiti. Benché riconosca che il problema degli allagamenti non possa essere minimizzato, credo che una manutenzione accurata possa aiutare a prevenirli, garantendo il corretto deflusso delle acque piovane. Dopo le mie dimissioni, è stato effettuato un tentativo successivo di manutenzione utilizzando attrezzi datati, il cui risultato è palese. Di conseguenza, a seguito di un report fotografico realizzato e considerando l’eventualità di forti rovesci verso la fine dell’estate, chiederemo agli uffici di eseguire una pulizia ordinaria di tutte le caditoie a scopo precauzionale, visto che il grosso del lavoro era già stato completato in precedenza