Teverola: premiazione del concorso “Conoscere le Foibe”, promosso dall’associazione NoiperVoi

Teverola– Lunedì 10 febbraio ore 9:30, presso l’Istituto Comprensivo “G.Ungaretti”, diretto da Adele Caputo, si terrà la premiazione del concorso “Conoscere le Foibe”, promosso dall’associazione culturale “Noi per Voi”, com il patrocinio morale dell’amministrazione comunale

Il concorso -commenta Francesco D’Auria, presidente dell’associazione-è nato con il fine di indurre i discenti a riflettere sull’iter che ha portato ad istituire la giornata del ricordo e, in generale, su una pagina della storia troppo spesso dimenticata.

Tanti e diversificati i lavori giunti dalle seguenti scuole secondarie di primo e secondo grado:

-Scuola media statale “Giuseppe Ungaretti” di Teverola (DS Adele Caputo)

-Scuola media statale “Francesco Petrarca” di Carinaro (DS Ernesto Natale)

-Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Milano (DS Alessandro Fanfoni)

-Polo liceale “Niccolò Jommelli”di Aversa (DS Rosa Celardo)

-IIS, Liceo artistico “Luca Giordano” di Aversa (DS Carlo Guarino)

-Liceo scientifico “G.Siani” di Aversa (DS Rosaria Barone)

-Liceo Classico Cirillo di Aversa (DS Luigi Izzo)

-Polo liceale “Leonardo Da Vinci” di Vairano (DS Antonietta Sapone)

La commissione giudicatrice composta dalla Dirigente scolastica Caterina Genovesi, la prof.ssa Natascia Di Gennaro (laureata in filologia greco-latina e docente di italiano e latino) e la docente Lucia Grimaldi (laureata in lettere, insegnate e giornalista di Belvederenews), dichiara di aver apprezzato molto l’impegno dei ragazzi e di aver gradito il lavoro di ricerca che ha caratterizzato alcuni dei lavori presentati. La Presidente di giuria Caterina Genovesi ha poi fatto notare che concorsi del genere rappresentano una modalità attraverso la quale i discenti rafforzano le proprie conoscenze anche perché stimolati dalla sana competizione che li porta a dare il meglio di se stessi e ad elaborare un un metodo di ricerca.

La giornata di premiazione inizierà alle 9:30 con i saluti della DS Adele Caputo, di Francesco D’Auria, Presidente dell’associazione “NoiperVoi”, ci sarà, poi, l’intervento del Dirigente scolastico Tommaso Zarrillo, e del prof. Pasquale Vitale (docente di storia e filosofia presso il liceo artistico di Aversa). In un secondo momento interverrà la Giuria per la premiazione. Sono previsti 3 vincitori per le scuole secondarie di primo grado e 3 vincitori per le scuole secondarie superiori di secondo grado. In palio,la pubblicazione dei lavori su testate on line e cartacee, tablet, Kindle e materiale didattico sulle foibe.

Gli sponsor del concorso: Pichs, lnb parrucchiere, Bar “2 Pini”, La vecchia cantina, Jambo, Hair Style Oliva, il Magnifico, Farmacia De Michele, Centro di riabilitazione “Santulli”,Cocci Coccinella, GDR Costruzioni, Belvederenews, Lavanderia Universal, Mumu Mozzarella.

La locandina

L’Istituto Conprensivo “Ungaretti” di Teverola, DS Adele Caputo