Teverola/Presentazione della terza ristampa del testo “La Nottola di Minerva” Gnasso editore

Teverola/ Venerdì 30 ottobre presso la sede della casa editrice Gnasso editore, in Via Salvo D’Acquisto sarà presentata la terza ristampa del testo di filosofia contemporanea “La Nottola di Minerva” del prof. Pasquale Vitale, docente di storia e filosofia presso il liceo classico e musicale “D. Cirillo” di Aversa e caporedattore della nostra testata

Con la giornalista Carla Caputo e il Dott. Marco Palladino, borsista presso l’ Istituto italiani per gli studi filosofici, si parlerà del rapporto fra filosofia, musica, teatro, cinema e letteratura.

Più nello specifico, i relatori si concentreranno sul rapporto che lega Freud a Simone Cristicchi, Alda Merini, David Lynch e Alda Merini.

In base al nuovo DPCM le presentazioni dei libri se fatte in sicurezza, in locali che consentono un adeguato distanziamento e con la registrazione dei partecipanti, sono possibili

Per questa ragione, ci saranno due presentazioni ciascuna con max 11 persone

La prima alle 18 e la seconda alle 19. È però necessario ricevere i nominativi dei partecipanti.

Per partecipare all’evento invia mail all’indirizzo [email protected]

La locandina