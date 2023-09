Teverola, rapinato il Bingo con pistole e fucili: bottino di circa mille euro

Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di cinque malviventi armati di pistole e fucili ha fatto irruzione al Bingo di Teverola. I testimoni riferiscono che i ladri avrebbero minacciato il personale della struttura indossando passamontagna e guanti, secondo quanto raccolto dagli agenti della Polizia di Stato di Aversa. Inoltre, i clienti sono stati costretti a stendersi al suolo per poi consegnare tutto il denaro a loro disposizione. Il bottino è di “solo” 1.200 euro, in quanto il cassiere della sala è stato impedito ad aprire gli incassi a causa di un particolare sistema di sicurezza. In seguito, i malviventi sono scappati a bordo di una FIAT Cinquecento. Indagano sul caso gli agenti del commissariato di Aversa, Caserta e Napoli.