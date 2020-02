Teverola: rifacimento di via Roma, le Faq

Teverola-Pubblichiamo le FAQ comparse sulla pagina Facebook “Futura per Teverola” utili ai cittadini ed esercenti commerciali per affrontare nel migliore dei modi i lavori di riqualificazione di Via Roma.

“A breve verrà diramata ordinanza di rimozione di gazebi, coperture e qualsivoglia occupazione di suolo pubblico.Per ogni chiarimento in merito, si ribadisce che l’Ufficio tecnico è disponibile nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30 alle 17:30.Link sito istituzionale -> https://www.comune.teverola.ce.it/faq-via-roma/“