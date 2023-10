TEVEROLA, RIPRISTINATA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE

Da ormai più di un mese la città di Teverola (CE) si trovava quasi completamente al buio. I cittadini erano molto preoccupati a causa della scarsa visibilità e del possibile aumento del rischio di eventuali furti, e hanno ripetutamente chiesto assistenza alle istituzioni.

Nel corso dell’ultimo periodo il partito Teverola Sostenibile si è fatto portavoce dei problemi della comunità, tra cui anche la vicenda legata all’illuminazione pubblica, attraverso comunicazioni inviate al commissario prefettizio, talvolta anche diffuse sui social, e iniziative come la petizione, sempre per far fronte al problema dell’illuminazione.

Nella giornata di mercoledì 18 ottobre gran parte dell’illuminazione pubblica è stata finalmente ripristinata.

“Vogliamo informarvi che abbiamo recentemente inviato una missiva aperta al Commissario Prefettizio di Teverola. In questa lettera, abbiamo sollevato diverse questioni urgenti e abbiamo avanzato alcune proposte. Abbiamo esposto il nostro apprezzamento per i progressi ottenuti nella risoluzione dei guasti nella pubblica illuminazione. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto che siano avviate ulteriori procedure per individuare le negligenze legate alla mancata voltura, motivo dei guasti latenti agli impianti di illuminazione in gran parte del territorio comunale. A tal proposito, abbiamo segnalato i guasti di alcuni punti luce (es. Via Pascoli, Via Chianca e Via Garibaldi)”. Teverola Sostenibile attraverso i canali social