Teverola: riunione dei capigruppo. Le proposte per contribuire a contenere il contagio da coronavirus

Teverola– Oggi alle 11:30 si sono riuniti, a seguito della convocazione del Sindaco Tommaso Barbato, i capigruppo del Consiglio comunale. Il sindaco ha illustrato lo stato attuale della situazione e ha indicato le azioni messe in campo (disinfezione prevista per il 12 marzo a partire dalle 21 e riunioni con medici, farmacisti, pediatri in libera scelta, istituzione del COC= Centro operativo comunale) e chiede la collaborazione di tutti.

Il Consigliere Dario di Matteo (Teverola città fertile) ha proposto la sanificazione di tutta la città, ivi compresi il cimitero e la casa comunale; la sospensione delle imposte TARI, TOSAP e CANONI IDRICI per le seguenti categorie:parrucchieri, centri estetici, centri benessere, sale da ballo, scuole di danza, sale scommesse, ristoranti, bar, palestre, scuole private e paritarie.

I consiglieri Lusini e Sasso (Teverola Città) chiedono, prioritariamente, la disinfezione urgente su tutto il territorio comunale

Il Presidente del Consiglio Gennaro Caserta propone di disporre in bilancio una variazione per acquistare materiale sanitario prima per gli Uffici Comunali e poi per la popolazione (mascherine, guanti e materiale igienizzante) e consiglia ulteriori restrizioni in luoghi in cui potrebbero verificarsi assembramenti (Piazza 13 settembre 1943 e Parco Pubblico)

Aggiornamenti del sindaco Tommaso Barbato

“Ho, circa un’ora fa, firmato l’ordinanza n. 9, per la sospensione della fiera settimanale, fino al 3 Aprile, salvo altre urgenze.

Nel pomeriggio vi aggiorno della disinfezione, come ho già comunicato nella riunione di questa mattina, ai Consiglieri Comunali.

Girerà, inoltre, una macchina con “megafono” per gli anziani (insomma meno social), per perando e lavoriamo H24.

Vi aggiornerò, inoltre, dell’incontro che ho avuto con medici di base, pediatri e farmacisti”