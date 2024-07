Teverola ‘Sostenibile’ accende i fari su via Manzoni e chiede l’adesione del Comune ad Anci

TEVEROLA – Il gruppo Teverola Sostenibile, rappresentato in Assise dai Consiglieri comunali Alfonso Fattore e Pasquale Buonpane, continua a lavorare con impegno, svolgendo un’opposizione critica e propositiva. Recentemente, il gruppo ha segnalato diverse situazioni critiche, tra cui il grave degrado di Via Manzoni. Come ricorderanno i cittadini, soprattutto i residenti, la strada è in condizioni di totale abbandono da circa 574 giorni, precisamente dal 15 dicembre 2022. Da allora, Teverola Sostenibile ha costantemente sollecitato l’amministrazione comunale per interventi risolutivi, senza mai ottenere risposte adeguate.

Finalmente, dopo numerosi solleciti, nella giornata di ieri è stato effettuato un primo intervento di pulizia, sebbene parziale, in Via Alessandro Manzoni. L’intervento effettuato non è sufficiente: permangono rifiuti e odori nauseanti, richiedendo un’ulteriore pulizia straordinaria, una sanificazione specifica e la necessità di ripristinare le cassette per la derattizzazione, in linea con il calendario degli interventi dell’ASL.

Quanto alla chiusura della strada, dopo numerose segnalazioni, sembra di apprendere, a seguito di un post diramato sui social, che in data 15 maggio 2024 c’è stato, su delega della Procura, un sopralluogo congiunto anche con uno degli eredi dell’immobile pericolante. Chiediamo che l’amministrazione, e su questo vigileremo anche noi, solleciti le autorità preposte affinché, consapevoli delle tempistiche delle attività svolte dalla competente Procura, venga eliminato un pericolo che provoca nocumento alla collettività. Nel corpo del post del gruppo di maggioranza Teverola Futura è stata evidenziata la data di chiusura della strada al 10/12/2022. Una correzione, legittima. Per amore di verità, però, è utile ricordare cronologicamente gli eventi: la relazione dello stato pericolante della strada a firma della Polizia Locale è stata acquisita a protocollo il 10 dicembre 2022 (n. 1893). L’Ordinanza che dispone il divieto di transito è la numero 32 del 13 dicembre 2022, acquisita al protocollo generale in data 15 dicembre 2022 (n. 15721). Successivamente, dopo 398 giorni, il 17 gennaio 2024, con Ordinanza n. 2 del settore dell’area tecnica, è stata disposta la messa in sicurezza del fabbricato.

Quanto alla chiusura della strada, solo dopo tante segnalazioni, solleciti sembra di apprendere, a seguito di un post diramato sui social, che in data 15 maggio 2024 c’è stato, su delega della Procura, un sopralluogo congiunto anche con uno degli eredi dell’immobile pericolante. Chiediamo che l’amministrazione, e su questo vigileremo anche noi, solleciti le autorità preposte affinché, consapevoli delle tempistiche delle attività svolte dalla competente Procura, venga eliminato un pericolo che provoca nocumento alla collettività. Ci riserviamo, a tal proposito, di chiedere una relazione sullo stato attuale dei fatti all’Ufficio competente per sincerarci della situazione attuale.

Parallelamente, grazie al lavoro dei tecnici e dei gruppi che compongono il comitato Teverola Sostenibile, è stata depositata una mozione per l’adesione del nostro Comune all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Questa proposta rappresenta un’opportunità significativa di crescita sia per il Comune che per i giovani amministratori che lo rappresentano, considerando le innumerevoli attività che ANCI svolge quotidianamente a tutela dei Comuni e delle realtà locali, nonché per la formazione dei Dirigenti e degli Amministratori locali.

“Il nostro impegno è rivolto a garantire una gestione del territorio che risponda alle reali necessità della comunità – dichiara Alfonso Fattore, capogruppo di Teverola Sostenibile – Siamo convinti che un’opposizione critica e costruttiva possa fare la differenza. Continueremo a sollecitare l’amministrazione affinché le nostre proposte e le richieste dei cittadini siano prese in considerazione. Vedremo se i buoni propositi enunciati dal Sindaco sono soltanto parole oppure se è realmente il Sindaco rappresentativo dell’intera città, opposizione inclusa”.