“Teverola sostenibile” difende il Presidente del consiglio comunale

Teverola– Clima di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale, l’avvocato Amelia Martino. È stata, infatti, chiesta la sfiducia nei suoi confronti da parte del sindaco Tommaso Barbato e dei consiglieri Crescenzo Salve, Gennaro Caserta, Maria Grazia Improda, Biagio Pezzella, Angela Improta e Antonella di Martino. Nello specifico, l’interrogazione, richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento, è volta a ricevere risposte e chiarimenti circa il mancato inserimento nell’ordine del giorno del consiglio del 4 novembre di argomenti indicati nella nota protoc. 13351.A tal proposito, si chiede di riconvocare un Consiglio comunale che tenga conto di argomenti che la Presidente Amelia Martino avrebbe dovuto inserire, tra cui quello relativo alla mozione di sfiducia sottoscritta dai sei consiglieri e dal sindaco nei suoi confronti. Si ricorda che il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su iniziativa dei due quinti dei membri del Consiglio Comunale che propongono una mozione di sfiducia da votare a maggioranza dei membri assegnati al Consiglio. Inoltre, in caso di assenza del Presidente del consiglio, le sue funzioni possono essere esercitate dal consigliere più anziano. In merito alla sfiducia e alla richiesta di riconvocare il Consiglio, il gruppo Teverola Sostenibile difende la posizione politica ed istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale. Il gruppo, staccatosi dalla maggioranza, ribadisce che “la pressione psicologica esercitata nei confronti della Presidente del Consiglio Comunale, con toni prepotenti, è la prova di un disegno e di una volontà politica progettata. Allontanare, ora con la revoca delle deleghe agli ex assessori Fattore e Buonpane, ora con la revoca dell’Assessorato a Caputo, ora con la sfiducia al Presidente del Consiglio comunale, tutti coloro che – in maniera legittima e democratica – hanno dissentito rispetto a determinate idee.

“Ragion per cui- dichiarono i componenti di Teverola sostenibile- a dover presentare le dimissioni dovrebbe essere proprio il Sindaco visto che, alla stregua del Presidente, non è più rappresentativo della maggioranza con cui è stato eletto. Inoltre- continuano– se da un lato, siamo disposti a tollerare le offese gratuite, anche personali, che siamo costretti a leggere e per le quali mai riceverete risposta perché le provocazioni lasciano sempre il tempo che trovano; dall’altro, non siamo disposti a non affrontare il merito della questione politica e le relative conseguenze che hanno generato tutto questo. Esprimiamo, dunque, la nostra piena solidarietà alla Presidente del Consiglio Comunale, l’Avv. Amelia Martino, perché possa continuare il suo lavoro con serenità nonostante tale requisito le sia stato ultimamente negato”.