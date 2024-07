Teverola sostenibile, mozione contro l’autonomia differenziata

Comunicato

Oggi abbiamo depositato presso la Casa comunale una mozione contro l’Autonomia Differenziata, una legge che ’̀ .

La mozione, presentata in molti altri Comuni italiani, delle Amministrazioni comunali del Sud contro una legge che crea divisioni, aumenta le disuguaglianze e contribuisce al sottosviluppo della nostra regione.

– per gli effetti negativi della legge 86/2024 sull’autonomia regionale differenziata, che penalizzerà le regioni più deboli e rafforzerà quelle più ricche, rischiando di minare l’unità nazionale e i diritti dei cittadini.

– affinché l’autonomia differenziata non venga attuata prima della definizione e attuazione dei costi e fabbisogni standard e dei LEP su tutto il territorio nazionale, garantendo uguali diritti a tutti i cittadini.

– ’ a inoltrare il contenuto della mozione a tutti i livelli istituzionali come espressione della volontà della nostra comunità.

– l’adesione del Comune di Teverola a tutte le iniziative contro l’autonomia differenziata, comprese determinazioni, ricorsi e altre forme di opposizione.

L’autonomia differenziata deve essere abrogata perché aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le disuguaglianze sociali, danneggiando l’intera collettività, in particolare lavoratori, pensionati, giovani e donne.

> Sarà possibile farlo ai banchetti che saranno prossimamente (indicheremo a breve luogo e date).

1️⃣ Accedi al sito: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020

2️⃣ Clicca sul pulsante e accedi con SPID, CIE o CNS.

3️⃣ Scorri l’elenco e clicca su “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unita, libera, giusta” (numero iniziativa: 500020).

4️⃣ Premi su “sostieni iniziativa”, clicca su “continua” e di nuovo su “sostieni iniziativa”.

