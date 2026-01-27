Teverola ‘Sostenibile’ plaude alla nomina di Antonio Zacchia alla presidenza del CSV ASSO.VO.CE. ETS

TEVEROLA – Il gruppo consiliare e politico Teverola Sostenibile esprime il proprio apprezzamento per la nomina di Antonio Zacchia a presidente del CSV ASSO.VO.CE. ETS, avvenuta in seguito alla ricostituzione del Comitato Direttivo dell’ente.

Volontario attivo da anni, Zacchia ha costruito il proprio impegno attraverso la realizzazione di eventi, convegni e iniziative sociali, affiancando a queste attività una presenza costante sul territorio e un ruolo significativo nel mondo del terzo settore. Un percorso fatto di dedizione, competenza e continuità, che oggi trova un riconoscimento importante non solo per lui, ma per l’intera comunità.

Un riconoscimento che, nella sua città, Teverola, non sempre gli è stato pienamente attribuito, nonostante il valore del lavoro svolto e l’impatto concreto delle sue attività. La nomina alla guida del CSV ASSO.VO.CE. ETS rappresenta quindi anche la conferma della qualità di un impegno portato avanti con serietà, spesso lontano dai riflettori e non sempre adeguatamente valorizzato.

“Soddisfazione e apprezzamento anche da parte nostra”, dichiara Giusy Caputo, consigliera comunale di Teverola Sostenibile. Il suo impegno è riconosciuto da chi vive il territorio, al di là di ogni appartenenza politica. Antonio Zacchia rappresenta un valore umano e sociale per la comunità ed è una risorsa anche per il nostro gruppo. La sua nomina a presidente del CSV ASSO.VO.CE. ETS è un segnale importante per il mondo del volontariato e per il nostro territorio”.