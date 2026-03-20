Teverola Sostenibile presenta un solo emendamento al bilancio, “subito fondi per via Manzoni”

Il gruppo consiliare Teverola Sostenibile, in vista del Consiglio comunale del 25 marzo sul bilancio di previsione 2026-2028, ha presentato un unico emendamento, scegliendo di concentrare l’attenzione su una delle emergenze più sentite in città. Al centro della proposta c’è via Manzoni, chiusa al traffico dal 15 dicembre 2022 a causa di un edificio privato pericolante: una situazione che, da oltre due anni, crea disagi ai residenti e problemi alla viabilità. “Non abbiamo presentato una serie di emendamenti come lo scorso anno, tutti bocciati” – dichiarano i consiglieri comunali Alfonso Fattore e Giusy Caputo – “ma abbiamo scelto di puntare su una proposta concreta e immediata per affrontare un problema che si trascina da troppo tempo”. “L’emendamento prevede di spostare una parte delle risorse destinate a eventi e attività per gli anziani, che resterebbero comunque garantite, per creare un capitolo di bilancio dedicato alla messa in sicurezza dell’edificio di via Manzoni” – continuano -. “Non è più accettabile che l’inadempienza dei privati continui a bloccare un’intera strada e a penalizzare cittadini e residenti. La chiusura prolungata della strada è diventata un problema serio per la circolazione e per la vivibilità della zona” – continuano -. “Ci chiediamo se questa amministrazione voglia davvero risolvere la questione o continuare a rinviare” – concludono -.