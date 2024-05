TEVEROLA – Successo per l’evento “Abbraccia la libertà” del candidato consigliere Pasquale Gnasso

Un momento prezioso e significativo, in cui la cultura e i diritti civili hanno trovato spazio e riconoscimento.

L’iniziativa di sensibilizzazione proposta dal candidato consigliere Pasquale Gnasso della coalizione “Teverola in Testa” a sostegno del candidato Sindaco Dario Di Matteo, ha messo in luce l’importanza della libertà di espressione di ogni individuo,emozionando i presenti che hanno deciso di accogliere l’invito dell’evento di domenica pomeriggio.

“Per noi, la libertà, rimane il sentimento più bello al mondo” ha rimarcato il leader della coalizione politica, Dario Di Matteo, che assieme alla squadra degli aspiranti consiglieri ha preso parte all’appuntamento.

“Sogno una biblioteca comunale affinché i giovani possano scoprire le proprie vocazioni. La cultura permette che anche in un piccolo paesino di provincia possa soffiare il vento del mondo. L’uguaglianza non deve essere omologazione, ma osmosi delle diversità. Sogno un paese in cui ognuno sia libero di essere ciò che è e non venga giudicato per le proprie scelte” ha chiosato l’aspirante candidato consigliere accompagnato dall’amico di sempre, Antonio Laudadio, con cui ha intrapreso un percorso di inclusione attraverso la stesura dell’opera “Io, Lui e la Tourette” che li ha visti protagonisti in giro per l’Italia, abbattendo le barriere del pregiudizio ad ogni convegno di presentazione del libro.