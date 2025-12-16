Al Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, sabato 20 dicembre alle ore 21 e domenica 21 alle ore 18, con “That’s Napoli Christmas Show” del M.° Carlo Morelli inizia il viaggio musicale nel cuore del Natale. Un concerto corale unico, in cui la tradizione partenopea si veste a festa e incontra le più belle melodie natalizie internazionali.

Un ensemble di giovani artisti, sedici voci, cinque musicisti, dà vita a un’esplosione di armonie, emozioni e atmosfere magiche. Il repertorio intreccia i grandi classici napoletani e i canti natalizi più amati in arrangiamenti originali, moderni, sorprendenti: dalle calde note di “All I Want for Christmas Is You” a “Jingle Bells”, da “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” fino a “Santa Claus Is Coming to Town”, e alla potenza evocativa di “It’s the Most Wonderful Time of the Year” e tanto altro… Ogni brano diventa un racconto, ogni voce una scintilla di festa.

Con i cantanti: soprani Candida Calabrese, Crizia Colonna, Roberta Lauzeral, Alessia Marfella, Francesca Marotta. I mezzosoprani Rosanna Coppola, Alessandra De Luca, Giovanna Ferrara, Denise Morelli, Nunzia Scotti. I tenori Alberto Bonura, Emilio Carrino, Enzo Danilo Esposito, Ivan Esposito, Luigi Nappi. Il basso Salvo Musso.

Musicisti: Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra), Dario Spinelli (basso), Mauro D’Ambrosio (batteria), Alessio Castaldi (sax).

Coreografie di Chiara Barassi.

Biglietti a partire da Euro 20, disponibili al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima inizio spettacolo, salvo disponibilità, e online su Bigliettoveloce: https:// bigliettoveloce.it/spettacolo? id=8062

Si segnala anche un’iniziativa solidale legata allo spettacolo.

Sabato 20 alle ore 18 è prevista una replica riservata alle persone che vivono in condizioni di fragilità nella città di Napoli: grazie alla collaborazione dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e Caritas Napoli sarà data l’opportunità di partecipare gratuitamente allo spettacolo. Saranno presenti le persone senza fissa dimora, gli utenti dei centri educativi e polifunzionali, gli ospiti delle case famiglia e i volontari che li accompagneranno.