The Dreamers vince il primo premio

Mai Più” non è solo una coreografia, è molto di più.

Il gruppo di danza “The Dreamers” nasce nel 2018 dall’idea del coreografo Vincenzo Cirillo di portare la danza anche nel mondo degli adulti. Cirillo la descrive così:

“Mai Più è nata in silenzio, come nascono le cose più vere.

È nata da uno sguardo abbassato, da una ferita che non sempre sanguina ma che brucia ogni giorno.

È nata dal bisogno profondo di dare voce a chi voce non ne ha, di trasformare il dolore in gesto, la paura in movimento, la rabbia in forza.

La coreografia dedicata alla violenza contro le donne, ideata dal maestro della Backstage Vincenzo Cirillo, non è solo danza.

È denuncia, è carezza, è urlo.

Ogni passo racconta una storia che troppe volte resta chiusa dietro una porta. Ogni movimento è un “basta” gridato con il corpo, è un “io valgo” inciso nello spazio.

Pensata per il corso di danza per adulti, questa coreografia ha trovato subito terreno fertile: le allieve l’hanno sposata con il cuore, prima ancora che con i muscoli. Hanno creduto nel messaggio, si sono messe a nudo, hanno danzato non per apparire, ma per comunicare. In sala prove non si è lavorato solo sulla tecnica, ma sull’anima. E questo, il pubblico, lo ha sentito”.

La gara e i prossimi impegni:

Il 14 dicembre 2025, al concorso tenutosi a Eboli, il gruppo ha ottenuto il primo posto con il premio come Migliore Coreografia. Grande soddisfazione per le ballerine, tutte over 40, che si sentono finalmente comprese.

Le prossime tappe? Un palcoscenico nazionale a Roma, nel maggio 2026, e un contesto internazionale a Barcellona, nel settembre 2026.

Il commento:

“Quando il messaggio è forte, supera i confini. Quando la danza è vera, parla tutte le lingue.

Con lo stesso rispetto e la stessa luce che hanno portato in scena, è doveroso citarle in ordine alfabetico, perché ognuna di loro è stata parte indispensabile di questo percorso umano e artistico: Maria Cardone, Marialuisa Santamaria, Monica Franzese, Paola Cardone, Roberta Santamaria, Vania Atria.

Donne, prima ancora che allieve. Anime coraggiose che hanno scelto di mettersi in gioco, di raccontare attraverso il corpo ciò che spesso le parole non riescono a dire“. Queste le parole di Cirillo.

“Crediamo profondamente che anche attraverso la danza si possa lanciare un messaggio, che un corpo in movimento possa educare, scuotere, far riflettere.

E per questo continueremo a lavorare in questa direzione, con coraggio, responsabilità e passione.

Perché danzare non è solo arte.

A volte, è un atto d’amore.

A volte, è resistenza.

Sempre, è verità”.

Le parole delle ballerine:

Le ballerine, d’altro canto, esprimono affetto e gratitudine a Cirillo, come dichiara Maria Cardone a nome di tutte: “Abbiamo partecipato a numerose gare per la nostra categoria over 40, vincendo anche altri primi premi. La cosa più bella è la fiducia che Cirillo ha riposto in noi e ci ha condotte così lontano. Siamo un gruppo di danza per adulti e con la nostra passione per la danza vogliamo lanciare un messaggio. Con la passione e con l’amore si possono raggiungere grandi vette. Non esiste, ovviamente, il confronto con i professionisti, ma stiamo collezionando belle soddisfazioni e non è poco“.

https://www.facebook.com/reel/705599219282581