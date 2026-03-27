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“The Easter Gift”: al Campania la Pasqua diventa un dono speciale

Di Redazione

In occasione delle festività pasquali, il Centro Commerciale Campania presenta “The Easter Gift”, un’iniziativa pensata per celebrare la Pasqua attraverso un’esperienza coinvolgente, dedicata al dono e ai momenti da condividere.

L’evento si terrà il 2, 3 e 4 aprile in Piazza Campania, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per l’occasione, l’area sarà allestita con una scenografia pasquale immersiva e colorata, pronta ad accogliere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età in un’atmosfera festosa e ricca di dettagli.

 

Dinamica di partecipazione

Partecipare all’iniziativa è semplice:

  1. Recarsi presso l’info point di Piazza Centrale
  2. Scaricare l’app Io & Campania
  3. Acquistare una gift card del valore minimo di 50€
  4. Confezionare la gift card all’interno di un uovo di Pasqua presso le postazioni dedicate in Piazza Campania

 

Per ogni 50€ di gift card acquistati, il cliente riceverà in omaggio un finissimo uovo di cioccolato, confezionato con cura. Ogni cliente potrà ricevere fino a un massimo di 3 uova omaggio.

Un modo originale per trasformare un regalo in un’esperienza ancora più speciale, unendo la praticità della gift card alla magia della tradizione pasquale.

 

Photo Corner: scatta, sorridi e condividi

All’interno dell’area evento sarà presente un photo corner a tema, dove i visitatori potranno immortalare i momenti più belli della giornata in un set creativo e coinvolgente.

Le foto potranno essere condivise sui social taggando i canali ufficiali del Centro Commerciale Campania, contribuendo a diffondere l’atmosfera dell’evento e a rendere ogni esperienza ancora più memorabile.

“The Easter Gift” è un invito a vivere la Pasqua in modo nuovo: tra dolcezza, condivisione e piccoli gesti capaci di sorprendere.

 

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito: www.campania.com