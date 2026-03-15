Tir a fuoco. Autostrada bloccata

Dalle ore 14:00 di ieri pomeriggio fino alle ore 03:00 di questa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sull’autostrada A1, tra i caselli di Caianello e Capua, al km 718+400, per un incendio che ha interessato un autoarticolato.

Il conducente del mezzo, accortosi delle prime avvisaglie di fumo, ha prontamente arrestato la marcia fermandosi in una piazzola di sosta. All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’autoarticolato, che trasportava assi di legno, risultava completamente avvolto dalle fiamme, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e notevoli disagi alla circolazione. L’autostrada è rimasta infatti chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

In supporto alla squadra intervenuta sono giunte anche cinque autobotti: tre dal Comando provinciale di Caserta e due dal Comando di Napoli. Per domare completamente l’incendio è stato necessario anche l’utilizzo di schiuma antincendio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle ore 03:00. Fortunatamente non si registrano feriti.