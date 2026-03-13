Tir si ribalta in autostrada. Soccorso da autogru

Questo pomeriggio ,verso le ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta sulla SS Sannitica nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Maddaloni, per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autoarticolato, adibito al trasporto di pezzi di ricambio per auto che, per cause da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco ,dopo aver soccorso l’autista affidandolo alle cure del 118 presente sul posto, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e stanno provvedendo al suo recupero utilizzando un’autogru proveniente dal Comando di Napoli ed un’autogru privata.