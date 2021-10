Tira fuori un coltello nel supermarket. Effettuato TSO d’urgenza

Maddaloni (CE). Non è la prima volta che N.M, cinquantenne notissimo in città, dà in escandescenza creando scompiglio e problemi. E questa sera, mentre si trovava in un supermarket del centro, pare abbia tirato fuori un oggetto metallico, presumibilmente un coltellino, spaventando i presenti che hanno avvertito la Polizia Municipale. I vigili, giunti sul posto, hanno attivato subito la procedura di TSO, e con il supporto dei sanitari del 118 lo hanno accompagnato in una struttura della provincia che avesse disponibilità di posto per le opportune cure.