A Caserta arriva la formazione “Targata HUAWEI “una rete di istituti scolastici per ampliare l’offerta formativa agli studenti!

FONDAZIONE CULTURA&INNOVAZIONE” grazie alla sua collaborazione con le istituzioni scolastiche, promuove e realizza attività formative il progetto “Huawei ICT Academy per la scuola “.

oggi 14 ottobre si è svolta un seminario di avvicinamento all’Academy Huawei dedicata alle scuole della provincia di Caserta, alla quale seguiranno Salerno, Napoli provincia per arrivare infine alla manifestazione finale “Huawei Academy school year” di rilevanza nazionale sui temi della didattica e dell’ICT.

All’evento, trasmesso in call conference per il rispetto delle norme anticovid, presso l’istituto Giordani di Caserta con la preside Antonella Serpico hanno partecipato il Tecnico Michelangelo Buonarroti , l’Istituto Terra di Lavoro, il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni, ITE Federico II di Capua, ITE Righi – Nervi Solimena di Santa Maria Capua Vetere.

Le DS della rete formativa Antonella Serpico , vittoria De Lucia, Emilia Nocerino ,Alfonsina Corvino , Ida Russo e Annamaria Lettieri hanno accolto con entusiasmo la innovativa attività coinvolgendo numerosi studenti .

L’obiettivo primario di questo ciclo di eventi dalla “formula itinerante” che raggiunge direttamente nei diversi territori i giovani target del progetto è quello di coinvolgere il maggior numero di giovani ed informarli sui contenuti ed opportunità del programma Huawei ICT Academy.

Un programma nato come forma sperimentale ed innovativa di attivazione di un ciclo di eventi volti al coinvolgimento diretto del mondo della scuola secondaria di secondo grado della Regione Campania e della cittadinanza alle attività formative della “Huawei ICT Academy”.

Un’offerta integrata di momenti di incontro attraverso nuovi linguaggi di comunicazione non formale, con l’ausilio di strumenti e tecnologie digitali all’avanguardia, per sviluppare professioni emergenti legate al settore di competenza della Huawei attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento e approfondimento sui possibili sbocchi occupazionali.

Il programma è stato accolto con grande entusiasmo ed interesse da parte degli studenti partecipanti, raggiungendo in una sola giornata già circa 300 nuovi iscrizioni, e un’amplia platea di partecipanti attivi sui canali della Huawei Talent Italia.

Partiranno da qui percorsi pensati ad hoc per le singole scuole della rete, sul tema delle ICT e delle nuove tecnologie del futuro, calibrate sulle tematiche della Huawei Academy quali 5G, Switching e Routing, Clouting, ioT, Intelligenza artificiale e tanti altri pensati apposta per gli studenti.

I risultati attesi da questo percorso sono ICT Academy nelle istituzioni scolastiche della regione Campania

– Avvicinamento delle giovani generazioni alle iniziative Huawei Academy

– Integrazione tra le istituzioni scolastiche, aziende di settore, docenti e territorio

– Valorizzazione del percorso Academy attraverso iniziative Masterclass di approfondimento