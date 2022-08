TOKYO VS SAN LEUCIO. PAOLA BRUNO SMENTISCE PASQUALE NAPOLETANO

Caserta. E’ botta e risposta tra la troupe della TV Giapponese , inviata nei giorni scorsi al Belvedere di San Leucio , e il Consigliere Comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano. Ma procediamo con ordine .

Pasquale Napoletano aveva segnalato che la Troupe giapponese , per realizzare il servizio giornalistico , aveva dovuto attendere all’ ingresso del Belvedere pee ben due ore prima che il custode aprisse i cancelli .

Lo stesso Napoletano , ironicamente , aveva affermato che forse questa lunga attesa aveva indotto i Giapponesi a bestemmiare in lingua Nipponica .

Secca , però’ , e’ arrivata la smentita della signora Bruno , supporto della Troupe della TBS Sparkledtokio , la quale ha rigettato tutto quanto affermato da Napoletano . L’ attesa delle due ore non sarebbe avvenuta dal momento che la signora Bruno avrebbe chiamato alla biglietteria del Belvedere intorno alle ore 9 . Immediatamente , il sig Rivetti , dipendente comunale , preposto al Sito , sarebbe uscito per accogliere il gruppo . Nello stesso istante e’ stato fatto entrare anche il Van per consentire di montare le attrezzature.

La sig.Bruno e il regista Giapponese avrebbero effettuato all’ acquedotto ; nel frattempo e’ arrivato anche Enzo Battarra per un saluto .

Una foto di tutti i presenti ha suggellato L’ evento e , poi, tutti hanno iniziato il lavoro stabilito girando le riprese secondo copione . Sul posto anche una ragazza del servizio civile che si e’ prestata ad interpretare una tessitrice sil terzo telaio .

La sig.Paola Bruno riferisce che la troupe giapponese e’ rimasta molto soddisfatta per L’ accoglienza elargendo complimenti a tutti i pregherò non hanno mai lasciato da soli i giornalisti giapponesi .

L’ unico problema che si e’ verificato e’ stato un guasto al torcitoio ripristinato nella giornata di oggi

La signora Paola Bruno , informata oggi del ripristino del torcitoio ha preso appuntamento per venerdì per girare il resto delle riprese.

La sig.Paola Bruno avrebbe anche inviato a Pasquale Napoletano dei messaggi privati con i quali lo invitava a non strumentalizzare L’ evento attribuendo alla stessa Sig. Bruno parole mia pronunciate.