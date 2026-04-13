Tolleranza zero nella Terra dei Fuochi. Il convegno.

Maddaloni – Si terrà mercoledì 29 aprile nella Biblioteca Comunale di Maddaloni il convegno “Tolleranza Zero nella Terra dei Fuochi” organizzato dal Comune di Maddaloni e da UPLI, Unione Polizia Locale Italiana.

Il convegno intende mettere al centro del dibattito la necessità di rafforzare il controllo ambientale in un territorio segnato da anni di sversamenti illegali e roghi tossici. L’iniziativa riunirà amministratori, forze di polizia locale ed esperti per analizzare la nuova disciplina ambientale e le modalità operative per contrastare il trasporto illecito dei rifiuti. I lavori prevedono i saluti istituzionali introduttivi del sindaco Andrea De Filippo e del presidente UPLI Giuseppe Izzo. Seguiranno gli interventi edei relatori Massimiliano Mancini, direttore Ethica Societas e Graziella De Simone funzionaria ICQRF- MASAF, che punterano a fornire strumenti concreti agli operatori, con un approccio rigoroso e orientato ai risultati.

La giornata di lavoro, moderata dal comandante Domenico Renga, si propone come momento di formazione e coordinamento per migliorare l’efficacia delle azioni sul territorio, ribadendo che la tutela dell’ambiente è una responsabilità istituzionale e civica che richiede competenze aggiornate, collaborazione e fermezza operativa.

Per partecipare ci si può iscrivere utilizzando il QR CODE sulla locandina allegata. Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.