Tonnellate di pomodoro cinese arriva in Campania. Anche Coldiretti Caserta nel blitz degli agricoltori

Il blitz fa parte della campagna “No fake in Italy”, portata avanti a livello nazionale e continentale dalla Coldiretti allo scopo di frenare la piaga della copia del prodotto italiano in giro per il mondo.

Si tratta di un presidio via mare e sulla terraferma che ha coinvolto 6 gommoni e circa 150 manifestanti.

Coldiretti Caserta esprime il massimo supporto ai partecipanti alla manifestazione al porto di Salerno, ma anche a quella avvenuto negli stessi momenti a Bari.

La tutela del made in Italy e la battaglia alla concorrenza sleale nel comparto agro alimentare troveranno sempre gli uomini e le donne della federazione di Terra di lavoro in prima fila.