Tony D’Angelo atteso al ‘Vanvitelli sotto le stelle’ con il film ‘Calibro 9’ interpretato da Marco Bocci

Caserta. Il Belvedere di San Leucio si prepara ad ospitare un’altra serata di grande cinema nell’ambito della rassegna ‘Vanvitelli sotto le stelle’, promossa da Confcommercio Caserta in collaborazione con il Comune. Sabato 4 settembre alle ore 21 calcherà il palco il regista Tony D’Angelo per presentare il suo ultimo film ‘Calibro 9’, un affresco impietoso sulla ndrangheta, fra le più influenti organizzazioni criminali al mondo, e soprattutto un omaggio a ‘Milano Calibro 9’, famoso poliziesco degli anni ’70 tanto amato dagli appassionati del genere, del quale questo film rappresenta idealmente il sequel. Nella nuova versione tanti sono infatti i rimandi al progetto originale: personaggi, nomi, citazioni e persino un’attrice – Barbara Bouchet – che faceva parte del cast anche nel lungometraggio del 1972. La storia è quella di Fernando Piazza, un avvocato penalista, interpretato da Marco Bocci, figlio di un criminale che aveva terrorizzato Milano negli anni Settanta ma educato dalla madre al rispetto della legge e delle istituzioni per garantirgli una esistenza diversa da quella del padre. Quando, però, a seguito di una truffa telematica scompaiono oltre cento milioni di euro, e il principale indiziato risulta essere proprio un cliente di Fernando, l’avvocato si troverà coinvolto in una fuga rocambolesca per sfuggire alle ritorsioni della società che ha subito la truffa e dietro la quale si nasconde la ‘ndrangheta. Nel cast anche Alessio Boni, Ksenia Rappoport, Michele Placido. Condurrà la serata Christian Coduto. La rassegna, giunta quest’anno alla terza edizione, sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica. ‘La risposta degli spettatori ci riempie di orgoglio – fa sapere Anna Campanile, dirigente del settore comunicazione della MD spa, main sponsor della manifestazione – e rappresenta per noi uno sprone per le prossime edizioni. La rassegna sta facendo registrare infatti notevoli passi in avanti, anno dopo anno, e questa edizione – complice la scelta degli ospiti e dei film e grazie all’incanto della location che la ospita – ha superato persino le aspettative della vigilia. Un risultato che ci rende soddisfatti e che ripaga l’impegno profuso a sostegno dell’iniziativa. MD è infatti da sempre vicina al territorio di Caserta ed è per questo che per noi era così importante esserci, anche quest’anno, per offrire un servizio alla città’. Partner della rassegna anche le società Italia Paghe e Gi Group, la concessionaria Twins Volkswagen di Marcianise, il negozio di telefonia ed elettrodomestici Vanessa Sound, la pizzeria Sunrise, il negozio di abbigliamento uomo De Matteo di Santa Maria a Vico.

I biglietti-invito per assistere alle proiezioni gratuite sono in distribuzione nei supermercati MD di San Nicola la Strada, Casagiove, Tredici e Curti, da Vanessa Sound in via Tescione a Caserta, alla pizzeria Sunrise di via Roma a Caserta, alla concessionaria Twins Volkswagen di Marcianise, al negozio di abbigliamento De Matteo uomo di Santa Maria a Vico.

Ecco il calendario delle prossime proiezioni

4 settembre ‘Calibro 9’ – ospite il regista Toni D’Angelo

12 settembre ‘Padrenostro’ – ospite il regista Claudio Noce