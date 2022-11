Tony Laudadio ospite al Ricciardi per Ipersonnia, il film con Stefano Accorsi

Dal Torino Film Festival al cinema del Teatro Ricciardi arriva Ipersonnia, un’opera fantascientifica del regista Alberto Mascia. Accanto al protagonista del film, Stefano Accorsi, c’è Tony Laudadio, nei panni di un politico inventore di tutto il nuovo sistema carcerario. L’attore casertano sarà ospite in sala mercoledì 30 novembre alle ore 21.00 in dialogo con Francesco Massarelli, dopo la proiezione del film. << Siamo molti onorati di fare parte delle poche sale selezionate per il tour di presentazione del film – dice il direttore artistico – si tratta di un’opera d’esordio, ma rappresenta anche un progetto innovativo nel panorama cinematografico italiano. La presenza di un talento casertano nel cast – continua Massarelli – ci permetterà di conoscere ancora più da vicino le figure professionali del cinema>>.

La pellicola appena uscita dalla rassegna internazionale racconta un’ Italia futuristica dove le vecchie celle dei penitenziari congestionati e violenti sono solo un ricordo. I detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo che li rende inoffensivi, un’idea del politico interpretato da Laudadio. << Mattia Costa è una figura ambigua e senza troppi scrupoli – dice l’attore – un personaggio che si contrappone allo psicologo carcerario interpretato da Accorsi, in uno scontro che sul finale del film trova piena espressione>>. ll thriller psicologico ambientato in un futuro molto prossimo, rivoluziona il vecchio sistema carcerario con un regime detentivo basato sull’addormentamento forzato dei detenuti chiamato “Hypnos”, fiore all’occhiello di una classe politica spregiudicata e incline a pericolose derive autoritarie. Il programma del cinema capuano segue a dicembre con “La stranezza” di Roberto Andò, una celebrazione alle creazione teatrale in tutte le sue forme; e continua con il cinema restaurato dalla cineteca di Bologna che presenta il famoso musical del 1954, Sinning in the rain.