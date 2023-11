Top e flop 11′ giornata

di Giuseppe Parente

Jack non fa rimpiangere Osihmen. Parisi, fuori ruolo, fa flop

Top

Raspadori (Napoli ) anche questa volta non fa rimpiangere Osimhen. Ormai è una costante. Trova la rete che sblocca la gara e solo un grande Ochoa gli impedisce la doppietta

Martinez (Inter) deve vedersela con Scalvini, che lo prende a uomo. Nella ripresa realizza un goal annullato, poi con un splendido destro a giro chiude il match. Sale a 12 reti in classifica marcatori.

Samardzic (Udinese) l’ unico giocatore dal piede nobile all’interno di un centrocampo tutto muscoli e capacità aerobica. Si accende soprattutto in transizione e guida l’Udinese verso una preziosa vittoria. E’ prezioso in fase difensiva.

Flop

Ikwuemesi (Salernitana) oggetto non ancora identificato tra gli undici granata. Si vede poco, per non dire nulla, nella partita. E’ spettatore non pagante del match. Inzaghi lo sostituisce verso il 70

Parisi (Fiorentina) nasce terzino sinistro ma viene adattato a destra, ma una sua lettura sbagliata di una fase di gioco consente a Kostic di smistare un delizioso assist sfruttato a dovere da Miretti. Lettura di gioco sbagliata che consente alla Juventus, di vincere, con grande fortuna, la partita a Firenze

Jovic (Milan) che fine ha fatto il giocatore che ammiravamo, anni fa, con la maglia dell’Eintrancht Francoforte? Bisognerebbe chiedere a Chi lo ha visto.. E’ autore di una prestazione ectoplasmatica