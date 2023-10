Top e Flop Champions League seconda giornata

di Giuseppe Parente

Top

Bellingham (Real Madrid) nel momento più difficile della partita, con il Real in svantaggio si carica la squadra. Autore di un delizioso assist sfruttato a dovere da Vinicius Junior poi realizza un goal capolavoro che vale il costo del biglietto. Cosa chiedere di più?

Thuram (Inter) quando parte e accelera in campo aperto, sono dolori per la difesa portoghese. E’ in ottima forma, corre su tutti i palloni. Segna di destra, un goal sfruttando a dovere l’assist di Dumfries.

Pedro (Lazio) l’uomo del march. Una palla utile ed un chirurgico colpo di testa che regala alla Lazio una vittoria insperata e preziosa.