Top e flop del campionato italiano di calcio

di Giuseppe Parente

Napoli 4 settembre 2023

Con i 2 posticipi della domenixa sera si conclude il lungo week end calcistico della terza giornata del campionato di serie A, con le milanesi in testa al campionato.

Top

Leo (Milan) dopo un paio di incredbili accellerazioni illumina l’Olimpico con un goal fantastico, una rovesciata da terra che bacia il palome e si insacca. E realizza la prima rete in campionato. Decisivo come sempre.

Martinez(Inter) doppietta, primo posto nella classifica dei cannonieri con 5 reti, una orestazione da cannibale. Migliora inoltre l’intesa con Thuran. E’ il vero crack dell’inter.

Luis Alberto(Lazio) il mago tira fuor dal cilindro un tacco meravigliosi nel momento peggi9re della Lazio. Un goal che vale il prezzo del biglietto. Agita la bacchetta anche in azione del goal.

Flop

Milenkovic(Fiorentina) anello debole di una difesa che fa acqua da tutte le parti. Simfa anticipare, conirrisoria facilita’ da Lautararo Martienz nell’azione del 4-0

Osihmen (Napoli) giornata no per il bomber azzurro. Poco preciso nel primo tempo nonostante le numerose opportunita’ .CHiude la oartita con cinque tiri di cui nessuno in porta,

Celik(Roma) anello debole di una approssimativa difesa giallorossa. Marca in modo suoerficale Leo ed e’ suo l’errore sul goal dell’esterno rosso nero.