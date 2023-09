Top e Flop di Giuseppe Parente

Top e Flop

Napoli 19 settemre 2023

di Giuseppe Parente

Top

MKHITARYAN (Inter) Inserimenti precisi e puntuali. Intelligenza tattica determinante. Poi segna anche la doppietta personale e chiude di fatto la contesa. Suo persino l’assist per Frattesi. Cosa vogliamo di più?

VLAHOVIC (Juventus) In gol al primo pallone toccato e con il destro, sempre di destro trova anche il centro del 3-1, dopo un controllo difficile, in mezzo a due avversari. Prova da centravanti vero, di razza quella di Vlahovic, che sale a 4 gol nella classifica marcatori e si candida ad essere l’uomo immagine della squadra di Allegri

DYBALA (Roma) sblocca subito il match su calcio di rigore. Svaria su tutto il fronte d’attacco, concedendosi tante delle sue finezze. Pericolosissimo tra le linee nella ripresa è autore di un goal straordinario

Flop

THIAW (Milan) anello debole della difesa rossonera. Si fa superare da Thuram in occasione del primo gol subito. Poi guarda Thuram anche in occasione del secondo gol interista. Esce tardi anche quando Mkhitaryan sigla la terza rete.

FAZZINI (Empoli) una tragedia su tutti i fronti. Un disastro Tra le linee non azzecca una scelta, neanche per errore, mentre in copertura viene sovrastato dalla fisicità del centrocampo giallorosso

OCHOA (Salernitana) giornata no per il portiere messicano, incerto in occasione del primo goal del Torino, largamente colpevole sul terzo