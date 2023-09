Top e Flop .Kvara autentico top Mancini incredibile flop Top

Top e Flop di Giuseppe Parente

KVARATSKHELIA (NAPOLI ) E’ l’autentico top player del Napoli. L’uomo in più per fantasia, estro, velocità di esecuzione. Davvero imprendibile per i difensori dell’Udinese. Dopo due pali segna il primo goal in stagione, un assist per Simeone. Una prestazione degna del suo nome. La prima di una lunga, speriamo serie.

Berardi (Sassuolo) è il trascinatore della squadra biancoverde. Dopo un’ottima prestazione contro la Juventus si ripete anche a San Siro contro i neroazzurri. Un assist perfetto per Bajarami, un goal che vale il prezzo del biglietto, non trascurando tante altre giocate da leader.

Gudmundsson (Genoa) autore di una prestazione sontuosa cabvaglia con i suoi dribbling gli avversari realizza il primo goal in campionato.

Flop

PEREZ (Udinese) anello debole di una difesa, quella bianconera, che fa acqua da tutte le parte. Sbaglia a ripetizione e spalanca le porte al 3-0 del ritrovato Kvaratskhelia.

MARTEGANI (Salernitana) la mezz’ala destra argentina sembra il classico pesce fuor d’acqua. Lento e compassato, Paulo Sousa lo sostituisce nell’intervallo. Chissà se e quando lo rivedremo in campo.

.Mancini (Roma) anello debole dell’approssimativa difesa giallorossa.. il Genoa entra con disinvoltura nella sua zona.. Mourinho, per disperazione, lo sostituisce nell’intervallo.