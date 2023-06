Top e flop di Giuseppe Parente

Napoli 5 giugno 2023

TOP

Il Napoli, vince per dispersione il suo terzo scudetto. Un campionato perfetto per gli azzurri sapientemente allenati da mister Luciano Spalletti. 77 goal fatti 28 subiti, miglior giocatore del campionato Kvaratskhelia, miglior difensore Kim, capocannoniere Osihmen. De Laurentis e Giuntoli hanno messo solide basi per iniziare un ciclo denso di vittorie, di cui lo scudetto 2022-2023 è solo il primo trofeo.

Lazio, dopo il Napoli, autentica sorpresa del campionato. Conquista un incredibile secondo posto, con 16 punti di distacco dai Campioni d’Italia, superando squadre con rose e bugdet di ben altro e alto livello. Un autentico capolavoro di mister Maurizio Sarri.

Lecce, conquista con una giornata d’anticipo, una storica salvezza in serie A. Impresa ardua per una neo promossa. A dodici anni dal quel Lecce Lazio in cui la squadra giallorossa festeggiò la permanenza nel massimo campionato, l’impresa riesce grazie al genio tecnico tattico di Marco Baroni, alla bravura del Ds Pantaleo Corvino capace di rigenerare vecchi campioni come Umit e giovani promesse come l’attaccante Lorenzo Colombo ed un cocktail di giocatori navigati come il portiere para rigori Falcone, l’esterno d’attacco Di Francesco il centrocampista dal fiuto del goal come Strefezza.

Flop

Milan, la squadra campione d’Italia, indicata come prima o seconda favorita dai principali giornali sportivi italiani clamorosamente delude le aspettative conquistando un normale quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla Champions League, salvo clamorosa vittoria dell’Inter in finale di Champions League, solo grazie alla penalizzazione subita dalla squadra bianconera.

Juventus, dopo il mercato faraonico con il ritorno di Pogba e l’acquisto di due titolari del Psg quali Di Maria ( protagonista in Coppa del Mondo con l’Argentina) e Paredes era giusto attendersi molto ma molto di più. Conclude, penalizzazioni a parte, il campionato 2022-2023 con ben 10 sconfitti sul groppone. Davvero troppe per una squadra che ha ambizioni di vittoria.

Sampdoria stagione nata male, finita peggio. Solo 19 punti conquistati, frutto di 3 vittorie e 10 pareggi, poco o nulla è servito il cambio in panchina, per una squadra male assortita, piena di doppioni, con una società che è a rischio fallimento.