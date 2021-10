Maddaloni. Da diversi giorni sono stati avvistati topi a passeggio in centro a Maddaloni. Fanno lo struscio sul corso, arrivano in piazza e girano per via San Francesco. Commercianti e residenti sono non poco infastiditi da questi ospiti e qualcuno hanno provato a stanarlo. Ma non basta. Servono con urgenza interventi più drastici ed incisivi. Secondo alcuni. i topi proverrebbero dal cantiere della casa comunale.