TOPI D’APPARTAMENTO SCOPERTI DA ALCUNI PASSANTI CHE ALLERTANO IMMEDIATAMENTE I CARABINIERI. ARRESTATI.

Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni cittadini che nella tarda serata di ieri stavano transitando in via Pezone a Parete, in provincia di Caserta, i quali hanno notato due giovani che stavano caricando velocemente su un’auto alcuni attrezzi da lavoro e materiale elettrico. Insospettiti hanno immediatamente chiamato il “112” e dopo pochi minuti i militari dell’Arma, appartenenti alla locale Stazione, sono intervenuti ed hanno fermato i due per un controllo. Il fare nervoso del ventunenne e del minore che lo accompagnava, entrambi della provincia di Napoli, ha indotto i carabinieri a procedere con la perquisizione del mezzo a loro in uso.

Il materiale presente nel portabagagli e sul sedile posteriore dell’auto, consistente in un compressore e utensili da lavoro professionali, oltre a vario materiale elettrico, sono risultati a seguito di immediati accertamenti, oggetto di furto perpetrato poco prima in alcune abitazioni della zona.

Nella circostanza il 21enne è stato arrestato e ristretto presso le camere di sicurezza dell’Arma ed il minore accompagnato accompagnato presso il c.p.m. di Napoli a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di furto in abitazione in concorso.